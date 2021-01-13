Yasadışı bahise büyük kıskaç: 2 yılda 45 milyar lira sisteme girdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yasadışı bahsi kayıt içinde aldıklarını belirterek, "Bu konuda ciddi başarımız var. İkramiye oranları ciddi biçimde arttı, yasadışı bahsin cazibesi bitti. Önemli bir aşamayı kat ettik. Etki alanını olabildiğince küçültmüş durumdayız. İnanıyorum ki sistem oturdukça yasa dışı bahsin etki alanı, cazibesi daha da küçülecek" dedi.

SPORDA MARKA ÜRETİMİ ZORUNLU

Bakan Kasapoğlu, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, sporda marka üretiminden öğrenci kredilerine, yurt kapasitesinden sporcu öğrencilere özel okullarda burslu eğitime kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi:

ÖĞRENCİLERE 10 MİLYARLIK DESTEK: Öğrenci başına kredi tutarı bu ay 650 liraya çıktı. Yaklaşık 10 milyar kredi ve burs dağıtıyoruz yılda. Gençlik merkezlerimizin sayısı 354'e ulaştı, 7/24 hizmet veriyor, sanat, spor, eğitim faaliyetleri sosyal fayda oluşturuyor. Gençler kitap kafeden ücretsiz yararlanıyor. "Fikir Sizden Destek Bizden" projesi ile 800'e yakın projeye 90 milyon lira destek verdik. Bunların içinde çevre, hayvan hakları, teknoloji, girişimcilik, sanat birçok proje var.

SPORCULARA 52 ÜNİVERSİTEDEN BURS: Performans sporcusu müsabakaya hazırlanırken ders çalışamıyor, okula gidemiyor. Spor ve okul arasında ikilem ortaya çıkıyor. Geçen yıl önemli aşama kaydettik, 52 vakıf üniversitesi ile anlaşma yaptık. Çocuklar birinden birini seçmek durumunda kalmayacak. Hem başarılı bir sporcu hem de başarılı avukat, mühendis, hukukçu olabilecek. Önlerini açtık. Bu üniversiteler bu yıl ilk kez burslu olmadığı halde 80 sporcumuza yüzde yüz burs verdi. Bu sayı daha da artacak.

SPOR EKONOMİSİ VE MARKA ÜRETİMİ: Özellikle futbol camiasının üretime geçmeden bu piyasayı büyütmesi mümkün değil. Bir sporcuyu yetiştirip yurt dışına transfer ettiğimizde inanılmaz gelir elde ediyorsak bunu yaygınlaştırmamız lazım. Oyun kalitesi, spor ekonomisinin büyüklüğü de buna bağlı. Ligin marta değerinin artması gerekiyor. Altyapı yatırımı, üretim çok önemli, yurtdışından transfer ettiğinizde ekonomik handikaplar ortaya çıkıyor. Sporcularımız rekor transferlerle gidiyor: 'Melih, Yusuf, Cenk, Cengiz' her biri bir emeğin, üretimin sonucu.

Bu noktada da neticeyi de alıyoruz demek ki karşılıksız bir şey yok, çalışan, gayret eden kazanıyor. Marka değerini yükseltmek için üretmemiz lazım.

STAD ŞAMPİYONLAR LİGİNE HAZIR: Atatürk Olimpiyat Stadı Şampiyonlar Ligi'ne hazır. Federasyon 200 milyon liraya yakın masraf yaptı. Her şey yolunda giderse Mayıs'ın 29'nda zannediyorum Şampiyonlar Ligi finali orada olacak.

YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE: Yasadışı bahsin engellenmesi için 2.5 yıl önce önemli bir çalışma yapıldı. İkramiye oranlarının ciddi şekilde artması yasadışı bahsin cazibesini ciddi şekilde düşürdü. Yasadışı bahsin gittiği mecraların ne kadar tehlikeli olduğu, terörün finansmanı, uyuşturucunun finansmanı vesaire o anlamda önemli bir aşamayı kat ettik. Ve bu yasa dışı bahsin etki alanını olabildiğince küçültmüş durumdayız. Sistem oturdukça yasa dışı bahsin etki alanı, cazibesi daha da küçülecek. Sıfırlamak için Hazine ve Maliye, Adalet Bakanlığı, İçişleri hepsi çalışıyor.

1 MİLYON 300 BİN ÇOCUĞA YETENEK TARAMASI: Yetenek Taraması Projesi kapsamında 1 milyon 300 bin çocuğun taraması yapıldı. Toplamda 149 binin üzerinde öğrenci spora yatkın bulunduğu ve eğitimlere davet edildi. Atletizm başta olmak üzere birçok alanda yetenekli çocuklar keşfettik.

PANDEMİDE 100 VATANDAŞ YURTTA KALDI: Öğrenci yurtlarımız 700 bin yatak kapasitesi ile pek çok otel zincirinin önünde bir kapasiteye sahip. Bu yıl 60 bine yakın bir kapasiteyi devraldık. Pandemi döneminde yurtdışından gelen 100 bin vatandaşımızı yurtlarda 14 gün misafir ettik. Tesislerimiz sadece gençlere değil gerektiğinde bütün vatandaşlara hitap ediyor. Geçtiğimiz yıllardan okulu devam devam eden öğrenciler var, onların yurtları belli. Okulların açılacağı tarih belli olunca biz şey yapacağız, yurt başvurularını açacağız, geçtiğimiz yıllardaki gibi başvuracak, kalma hakkı kazanan yerleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazal Ateş'in de yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimini kabulünde el yapımı yerli futbol toplarını da tanıttı.