Yunanistan Ege'de barbarlık yapıyor

Avrupa'ya geçmek için sandal ve lastik botlarla Ege Denizi'nde açılan bir grup mülteci Midilli Adası yakınlarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına yakalandı. Bot ve sandallardaki 80 mültecinin umut yolculuğu kabusa dönüştü.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri uluslararası hukuka aykırı bir şekilde mültecilerin botlarını zorla Türk karasularına geri itti. Yaşanan arbedede tam bir can pazarı yaşandı. Yunan ekipler, göçmenleri dönmeye zorlamak için botun etrafından süratli biçimde dönüp dev dalgalar yaratarak bot ve sandalları alabora etmeye çalıştı.

Aynı saatlerde botlarındaki motor arızası yüzünden Ege'de mahsur kalan 19 göçmen denizin ortasında ölüme terk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları mültecileri görmesine rağmen herhangi bir şey yapmadan uzaklaştı. Yunanistan tarafından ölüme terk edilen iki mülteci grupta bulunan 99 mülteci, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mülteciler rutin kontrollerden sonra Çanakkale Ayvacık'ta bulunan göçmen bürosuna götürüldü.



Yunanistan'ın yıllardır mültecileri geri ittiği, savunmasız mültecileri insani değerlere ve uluslararası hukuka aykırı olarak tehlikeye attığı biliniyor. Güvenlik kaynakları, pandemiye rağmen mülteci akışında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade ediyor. Kaynaklar şunları söylüyor: Ege Denizi'nin Kuzey Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için kilit bir transfer noktası oluşturuyor.

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'in uyarılarını dikkate almadığı gibi insani değerlere ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın da (FRONTEX) Yunanistan üzerinde etkisi ve yaptırım gücü olmuyor.