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’da FETÖ operasyonu! 7 kişiye gözaltı

Aralarında ’ın da bulunduğu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:38 Son Güncelleme: 14.1.2021 10:39 ABONE OL
Aydın’da FETÖ operasyonu! 7 kişiye gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda halen örgütte faaliyet yürüten ve hücre evlerinde kalan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 40 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manisa Turgutlu ilçesi merkezli İzmir, Adana, Aydın illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda halen örgütte faaliyet yürüten ve örgütün hücre evlerinde kalan F.M., M.D., S.D.,S.Ö., A.Ö.K., S.İ.U. ve E.A. gözaltına alındı. Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait çok sayıda doküman, dijital materyal ve 40 bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi savcılıktan diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Aydın’da FETÖ operasyonu! 7 kişiye gözaltı
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