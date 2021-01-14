Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 14 Ocak koronavirüs tablosu... İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

VAKA SAYISI:9.554

HASTA SAYISI: 971

VEFAT SAYISI: 173

İYİLEŞEN SAYISI:9.463

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.

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