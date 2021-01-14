Başkan Erdoğan'dan son dakika instagram ve facebook açıklaması

Son dakika haberi: Whatsapp sözleşmesi ile başlayan tartışmalarda birbiri ardına gelişmeler yaşanıyor. Hükümet, Ankara'da dev bir veri merkezi kuruyor. Böylece, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması sağlanacak. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için önemli bir atılacak. Ayrıca Başkan Erdoğan'dan Türkiye'de reklam ağının içerisinde önemli bir pay edinmesine rağmen ofis açmayan Facebook ve Instagram ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Facebook ve Instagram yasal bir şirket halinde çalışmazlarda kapacaklar mı sorusu da gündeme geldi.
TÜRKİYE'DEN KRİTİK SON DAKİKA HAMLESİ
ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp gibi birçok uygulamanın hem kişilerin hem de kurumların verilerini depolama ve bunları ticari olarak kullanma girişimleri Türkiye'ye kritik bir adım attırıyor.
Edinilen bilgilere göre, bir süredir fizibilite çalışmaları devam eden Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatının bu yıl başlaması için çalışmalara başlanıldı. Bu merkezle, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkezi ile kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı.
ANKARA'DA İNŞA EDİLECEK
Merkez ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Tek noktadan yönetimin sağlanması ile siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak. Ankara'da inşaa edecek merkezde, nükleer, elektromanyetik saldırılarda dahi sistemler kesintiye uğramadan devam edecek. 308 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare bir beyaz alan oluşturulacak. 4 bölgeden oluşacak olan tesisin birinci bölgesinde gömülü bir tesis yer alacak. Nükleer bir saldırıda dahi o tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem yaşam alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.
TESİSİN YERİ GİZLİ TUTULACAK
ULUSAL güvenlik nedeniyle tesisin yerinin gizli tutulması planlanırken, projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, "güvenli alan" ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek. Veri Merkezi'ndeki verilerin bir kısmının yedekleneceği merkezler için ise özel sektörden hizmet alımı yapılacak. Bunun için Türk Telekom ve Turkcell'in özel veri merkezlerinden de hizmet alınacak.
TBMM'DEN DE TEPKİ GELDİ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz" dedi. Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "TBMM Genel Kurulu'nun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla komisyonumuzun paydaşları olan Adalet, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları komisyonumuza davet edilecek. Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacak. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı çağırıp, dinleyeceğiz" diye konuştu.
WHATSAPP'TAN YENİ SKANDAL!
GIZLİLİK sözleşmesini yenileyip, bunu kullanıcılara zorla kabul ettirmeye çalışan WhatsApp, yeni bir skandala imza attı. Yazılımsal hata nedeniyle kullanıcıların verilerini Google'a sızdırdı. WhatsApp'ta kullanıcıların oluşturduğu gruplar, Google aramalara düştü. Arama sonuçlarında bunu görenler, WhatsApp gruplarına erişebilir hale geldi. Bu hata nedeniyle gizli WhatsApp gruplarının katılma linkleri de arama sonuçlarında yer aldı.
ARAMA SONUÇLARINDA YER ALMA: Gruplara Google üzerinden girenler, kullanıcıların telefon numaraları ve fotoğraflarına erişme şansı buldu. WhatsApp sorunu çözdü ama grup bilgilerinin ne kadar süre arama sonuçlarında yer aldığı bilinmiyor.
TELEGRAM 500 MİLYONU BULDU
WHATSAPP'IN yeni güncellemeyle kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından dünyanın dört bir yanından Telegram'a göç başladı. Telegram, 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Buna göre, sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. Telegram'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi: "Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram'a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi. Son birkaç gün içinde katılan kişileriniz varsa, onları çıkartma veya görüntülü mesaj kullanarak karşılayabilirsiniz."
VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI: YOK ÖYLE BİR ŞEY
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Burada bir ofis kurma, ama buradan reklamlara paraları al, topla ve Türkiye'yi adeta bir soygun cennetine çevir. Yok böyle bir şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batı'da nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin" dedi.