Başkan Erdoğan'dan son dakika instagram ve facebook açıklaması

Son dakika haberi: Whatsapp sözleşmesi ile başlayan tartışmalarda birbiri ardına gelişmeler yaşanıyor. Hükümet, Ankara'da dev bir veri merkezi kuruyor. Böylece, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması sağlanacak. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için önemli bir atılacak. Ayrıca Başkan Erdoğan'dan Türkiye'de reklam ağının içerisinde önemli bir pay edinmesine rağmen ofis açmayan Facebook ve Instagram ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Facebook ve Instagram yasal bir şirket halinde çalışmazlarda kapacaklar mı sorusu da gündeme geldi.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK SON DAKİKA HAMLESİ

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp gibi birçok uygulamanın hem kişilerin hem de kurumların verilerini depolama ve bunları ticari olarak kullanma girişimleri Türkiye'ye kritik bir adım attırıyor.