CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir tweet attı.

PAYLAŞTIĞI VİDEO YALAN ÇIKTI!

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda "Saraydaki tabloyla, Türkiye'deki gerçek arasında 180 derece fark var. Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik... #AçlıkEşittirRTE" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 'çöp siyaseti' yine çöktü! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! | Video

GÖRÜNTÜLERDEKİ KADIN DOLANDIRICI ÇIKTI

Çöpten ekmek topluyor gibi görünen kadın profesyonel dolandırıcı çıktı!

Uçankuş TV'nin haberine göre, CHP liderinin paylaştığı görüntüdeki kişilerin, insanların duygularıyla oynayan dolandırıcı çete olduğu ortaya çıktı.

ORTADA ZAVALLILIK YOKTU!



5.saniyede ilk görüntüde verilen, güya çöpten ekmek toplayan, zavallı olarak lanse edilen dilenci, UçanKuş TV'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı sahtekar/dolandırıcı ekipten birisiydi!.. Yani ortada bir zavallılık yoktu!