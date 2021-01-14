Evlat nöbeti 500 günü doldurdu

Diyarbakır'da PKK'nın elindeki oğlunu kurtarmak için Hacire Akar'ın 3 Eylül günü başlattığı evlat nöbeti bugün 500'üncü gününe girdi. Türkiye'den ve Avrupa'dan destek ziyaretlerinin yapıldığı annelerin Kandil'e direnişi sayesinde 20 aile evladına kavuştu. Günlerdir çocukları için gözyaşı döken annelerin sesini ne CHP, ne HDP, ne de İYİ Parti duydu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde destek eylemleri, basın açıklamaları yapılırken, binlerce kişi anneleri ziyaret ederek destek verdi. Ancak yerel seçimlerde HDP ile birlikte hareket eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, annelerin sesini duymadı. Annelerin günlerdir süren seslerine kulaklarını tıkayan HDP, her fırsatta aileleri tehdit edip hakaretler etti. Annelerin eylemi bölge illerine de yayıldı. Önce Şırnak, son olarak da Hakkâri'de anneler, evlatları için eylem başlattı.Diyarbakır'daki eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, iki yıldır oğlu Mustafa için mücadele ettiğini söyledi. Evladı dağa kaçırılan tüm annelere 500'üncü günde çağrıda bulunan anne Biçer, "PKK'nın bitmesini istiyorsanız, daha hiçbir eve ateş düşmesin diyorsanız sizleri Diyarbakır HDP il binasının önüne davet ediyoruz. Tek ses, tek yumruk olup PKK ve uzantısı HDP'yi yeryüzünden silelim. Haydi Türkiye sen de haykır" ifadelerini kullandı. 500 gün değil, 500 yıl geçse de çocukları ölüme götüren HDP ve PKK ile mücadele edeceğini belirten Biçer, "Bu süre içerisinde annelere yönelik tüm tehditlere karşı evlat nöbeti çığ gibi büyüdü. Bizden cesaret alan aileler Şırnak ve Hakkâri'de evlatları için eylem başlattı. Tüm dünya sesimizi duydu. Acımıza ve gözyaşlarımıza ortak oldular. Başta Cumhurbaşkanı'mız ve eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu olmak üzere devletimiz hep yanımızda oldu. Dernekler, sendikalar, şehit anneleri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler herkes sesimizi duyarak bizi ziyaret etti. CHP-İYİ Parti, HDP'nin etkisinde kalıp burada gözyaşı döken annelerin sesini duymazdan geldi" dedi.DİYARBAKIR'DA terör örgütü PKK tarafından kandırılan ya da zorla dağa kaçırılan çocukların anneleri tarafından HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti devam ediyor. Eyleme 2 aile daha katıldı, sayı 187 oldu. Baba Fikret Saçık, 8 yıl önce kaçırılan oğlu İzzet için katıldı. Baba Sami Kolaş da 5 yıl önce kaçırılan oğlu Bünyamin için eyleme dahil oldu.