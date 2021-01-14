İngiltere'de Müslüman kız öğrenciye skandal baskı

Okul yönetiminin 9 Aralık'ta Siham Hamud'un ailesine mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta, "Siham'ın devamsızlığı izinsiz olarak kaydediliyor. İzinsiz devamsızlık, çocuğunuzun ebeveyn konumunda bulunan veya günlük bakımını sürdüren yetişkinlere karşı para cezası verilmesi veya yasal işlem yapılması ile sonuçlanabilir. Yasal süreç, bir ceza bildirimi veya sulh mahkemesine çağrı şeklinde olabilir. Derhal tam okul üniformasıyla okula gitmesini sağlayarak kızınıza ve okula destek olmanızı isteniyorum" denildi.

Okul Müdürü Nigel Clemens ise yaptığı açıklamada, "Bu konu şu anda resmi okul şikayetleri politikası çerçevesinde incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu nedenle şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu okul, kız öğrencilerin okula resmi forma tedarikçisinden alınan siyah pantolon veya siyah pileli etekle gelmesi gerektiğini belirtiyor.