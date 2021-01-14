İstanbulkart - HES kodu eşleşmesinde son gün

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren HES kodu zorunluluğu getirilmesi nedeniyle başvuru merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bir kısım vatandaş eşleşmenin internetten yapılabildiğini söylerken sırada bekleyenler ise sistem arızası nedeniyle sıraya girdiklerini söylediler.



İstanbul genelinde toplu ulaşımda kullanılan kartların Pandemi ve koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbulkart'lara HES kodunun işlenmesi için 15 Ocak tarihi verilmişti. İstanbul'un çeşitli noktalarında Karaköy, Kadıköy, Avcılar , Gayrettepe gibi İstanbulkart Başvuru Merkezi'nde sabah erken saatlerde başlayan HES kodu ile toplu taşıma kartlarını eşleştirme çalışmalarında gün boyu kuyruk eksik olmadı. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen İstanbulkartlarına HES eşleştirmek isteyenler metrelerce kuyrukta saatlerce beklediler. Bu bekleme sırasında zaman zaman sıra tartışmaları da yaşandı.



Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi sıraya girerken, 'Sosyal mesafe' kuralı da hiçe sayıldı. Yoldan geçen vatandaşlar ise bu işlemin internetten çok kolay yapıldığını boşuna sıra beklediklerini söylerken sırada bekleyenler ise sistem arızası vermesinden dolayı bu mağduriyeti yaşadıklarını söylediler.