Menemen’de yeni başkan AK Parti’den

İZMİR'İN Menemen ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçundan görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasının ardından yeni başkan belli oldu. Yenilenen kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi. İzmir Valiliği'nce Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Menemen Belediye Meclisi'ni olağanüstü topladı. CHP'den toplantıya sadece Başkan Vekili Adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı. Başkan Vekilliği için kura çekimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP'nin adayı Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak torbaya konuldu. Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak Aydın Pehlivan belirlendi. Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti belediyeciliğini Menemen ile tanıştırmanın heyecanı içerisindeyiz. Menemen'in evladıyım. İnşallah çok iyi hizmetleri halkımızla buluşturacağız" dedi.