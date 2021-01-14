Şahin ve Türeci’nin MS Aşısı ilk deneylerde başarılı

KOVID-19aşısını geliştiren Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin MS aşısı, fareler üzerinde başarılı oldu. MS için geliştirilen deneysel aşıda ilk kez mRNA kullanıldı. Yeni aşının muadillerinden farklı olarak, hastaların bağışıklık sistemini bozmadığı ve sadece zararlı hücreleri hedef aldığı belirtildi. İnsan deneyleri de başarıyla sonuçlanırsa Şahin-Türeci çifti bir kez daha tarihe geçecek. Dünyada milyonlarca insanı etkileyen MS'in bir tedavisi bulunmuyor. Science dergisinde yayımlanan "Deneysel otoimmün ensefalomiyelit tedavisi için enflamatuar olmayan bir mRNA aşısı" adlı çalışmada, Şahin ve Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'teki araştırmacılar, Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz Araştırma Enstitüsü'ndeki meslektaşları ile birlikte, deneysel otoimmün ensefalomiyelit (EAE) modeline dayalı MS'in çeşitli fare modellerinde mRNA aşısının etkilerini test etti. Değerlendirilen tüm fare modellerinden elde edilen sonuçlar, aşının MS hastalığının gelişimini önlediğini veya hastalığı erken aşamada durdurduğunu ortaya koydu. Ayrıca hayvanların motor sinirlerinin işlevini geri kazandığını gösterdi. Bununla birilikte, tedavi edilen farelerin beyin ve omuriliğinde önemli ölçüde az sayıda proinflamatuar bağışıklık hücresi ve daha az miyelin hasarı görüldü.