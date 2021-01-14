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Şahin ve Türeci’nin MS Aşısı ilk deneylerde başarılı

Geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla gururumuz olan Türk bilim insanları Şahin ve Türeci, bir kez daha isimlerini tarihe yazdırmak üzere. Çiftin MS hastalığıyla ilgili aşısı fare deneylerinde olumlu sonuç verdi

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Şahin ve Türeci’nin MS Aşısı ilk deneylerde başarılı
KOVID-19 aşısını geliştiren Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin MS aşısı, fareler üzerinde başarılı oldu. MS için geliştirilen deneysel aşıda ilk kez mRNA kullanıldı. Yeni aşının muadillerinden farklı olarak, hastaların bağışıklık sistemini bozmadığı ve sadece zararlı hücreleri hedef aldığı belirtildi. İnsan deneyleri de başarıyla sonuçlanırsa Şahin-Türeci çifti bir kez daha tarihe geçecek. Dünyada milyonlarca insanı etkileyen MS'in bir tedavisi bulunmuyor. Science dergisinde yayımlanan "Deneysel otoimmün ensefalomiyelit tedavisi için enflamatuar olmayan bir mRNA aşısı" adlı çalışmada, Şahin ve Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'teki araştırmacılar, Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz Araştırma Enstitüsü'ndeki meslektaşları ile birlikte, deneysel otoimmün ensefalomiyelit (EAE) modeline dayalı MS'in çeşitli fare modellerinde mRNA aşısının etkilerini test etti. Değerlendirilen tüm fare modellerinden elde edilen sonuçlar, aşının MS hastalığının gelişimini önlediğini veya hastalığı erken aşamada durdurduğunu ortaya koydu. Ayrıca hayvanların motor sinirlerinin işlevini geri kazandığını gösterdi. Bununla birilikte, tedavi edilen farelerin beyin ve omuriliğinde önemli ölçüde az sayıda proinflamatuar bağışıklık hücresi ve daha az miyelin hasarı görüldü.

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Şahin ve Türeci’nin MS Aşısı ilk deneylerde başarılı
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