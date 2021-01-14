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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çin aşısı etkinliği tartışmalarında son nokta! CoronaVac'ı üreten Sinovac'tan açıklama geldi

: tartışmalarında son nokta! 'ı üreten Sinovac'tan açıklama geldi

haberi: 'de uygulaması başladı. Milyonlarca kişi haberlerine kilitlenirken, gündemde koronavirüs aşısı konusunda etkinlik tartışmaları dikkat çekti. Tartışmalara son noktayı ise Sinovac'tan '' konusunda gelen koydu. Şirketin CEO'su Weidong, 'ın etkili ve güvenli olduğunu vurgulayarak, koronavirüs aşısı için bazı klinik testlerde neden etkinliğin yüzde 50 düzeyinde göründüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 08:56 Son Güncelleme: 14.1.2021 08:56 ABONE OL
Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

haberler... konusunda ülkeler birer ikişer onay verme ve uygulama sürecine geçmeye başladı. 'de 'Aşıla' ile başlayacak uygulama öncesi, CoroVac'ın etkinliği konusunda önemli açıklamalar geldi. 'ın üreticisi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidoing Pekin'de düzenlenen basın toplantısında aşısı CoronaVac hakkında son dakika açıklamalarda bulunarak '' üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

DENEYLERDE VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KULLANILMASI SONUÇLARI ETKİLEDİ

Sinovac CEO'su Yin Weidong, geliştirilen geliştirilen aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu söyledi. Weidong, Brezilya'daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

ÇİN SAĞLIK KOMİSYONU YETKİLİSİ: AŞILAMA SORUNSUZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Çin Sağlık Komisyonu Yetkilisi Wang Bin geçtiğimiz günlerde Devlet Konseyi basın toplantısında, Çin'in şu ana kadar 10 milyondan fazla dozu uyguladığını ve aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Son dakika haber: Çin aşısı etkinliği konusunda Sinovac'tan flaş açıklama!

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI ÜLKEDE KORONAVİRÜS AŞISI OLAN İLK KİŞİ OLDU

Ayrıca Bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac'ın corona virüs aşısı 'ın ilk dozunu bugün aldı. Widodo, ülkede olan ilk kişi oldu.

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Son dakika: Çin aşısı etkinliği tartışmalarında son nokta! CoronaVac'ı üreten Sinovac'tan açıklama geldi
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