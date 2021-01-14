Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar.

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak | Video

Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLACAK

Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak. Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir. Kendileri aşı olarak, toplumdaki tereddütü ortadan kaldırmak için toplantımızdan sonra aşı olmak için ilgili yere geçecektir. Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak.

Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti bu salgından dolayı olumsuzlukla kalan vatandaşların bunlardan kurtulması, can kayıplarının ve tüm bu vatandaşlarımız verilen sürecin sona erdirilmesidir.

Herkese verilen kod ile herkesin aşısı kendisine yapılacak şekilde bu süreç devam edecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız da MKYK toplantısında açıklama yaparak bunu canlı yayından paylaşmamız talimatını verdiler.

Maalesef Türkiye'deki siyasi tartışmalar, 2021'e girerken, bir takım kirli olayları hatıraya getirerek, vesayet siyasetinin canlandırılmaya çalışılması son derece üzücüdür. Birden bire eski Genelkurmay başkanının çıkıp yaptığı tartışmayla başladı. CHP Genel Başkanı ha bire erken seçim meselesi diyerek siyasi gündem oluşturmaya çalışıyordu. Ardından baş örtüsü yasağı ile maalesef, eski bir CHP'li bakan 28 Şubat mantığını, vesayet mantığını diriltmeye çalışan açıklama yaptı.

Hiçbir darbe mazur gösterilemez, meşru değildir.

"SÖZDE CUMHURBAŞKANI" TARTIŞMASI

Bir şeye gayrimeşru olduğu zaman sözde dersiniz. Sözde terör örgütü, terörö örgütünün sözde lideri gibi. Şu eylemlerini beğenmiyorum, şu nedenle tepki gösteriyorum diyebilirsiniz. Postmodern darbe ve muhtıra şeklindeki yaklaşımlar yok olmuştur diye düşünürken sivil siyasete darbe vuran, meşruiyetini tartışan bir yanlış yapıyorlar."

Ayrıntılar geliyor...