SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'de gece yarısı operasyonu! Ümit Özdağ ziyaret etmek isteyince il yönetimi düşürüldü

Partinin kilidini değiştirmiş. Şuan itibariyle Muğla'da İYİ Parti'yi Metin Ergun'a biat eden teşkilat üyelerince kapatılmış olup, yerime Metin Ergun'u vekil yapma partisi kurulmuştur. Tüm Muğlalı hemşerilerime hayırlı olsun. Genel merkeze FETÖ'cüleri, PKK temsilcilerini Apo'ya ev hapsi isteyenlere doldurdular. Ben onları destek veremezdim. Bizim ülkemiz Türkiye'miz var. Siyasete vekil veya belediye başkanı olmak için girmedim. Gençler için yaşanabilir bir Türkiye için girdim. Şuan Türkiye'de iki tehdit var. Biri PKK, biri FETÖ. Şuan da bizim genel merkezde görev yapan FETÖ seviciler var. Onları destekleyemezdim" dedi.

Öte yandan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Koray Aydın tarafından dün gece görevinden alınmıştır. Demokrasi ve hukuk için çıkılan yolun geldiği nokta hüzün vericidir. İncilay başkanım onurlu duruşunuzdan dolayı teşekkür ederim" dedi.