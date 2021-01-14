SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'de gece yarısı operasyonu! Ümit Özdağ ziyaret etmek isteyince il yönetimi düşürüldü

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına yönelik imzalarda, imza vermeyen tek il olan İYİ Parti Muğla İl Yönetimi oldu. Yapılan ihraç istemi mahkeme tarafından reddedildi. Partiden ihracı istenen Ümit Özdağ'ın İYİ Parti Muğla il yönetimini ziyaret etmek istemesine il yönetiminden olumlu cevap gelince verilen karar doğrultusunda İYİ Parti Muğla İl Yönetimi düşürüldü.
İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin
İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ SABAH'a yaptığı açıklamada, mahkeme sonuçlanmadan imza vermediğini söylerken tek imza vermeyen il oldukları için Ümit Özdağ'ın ziyarete gelmek istemesiyle olayların meydana geldiğini söyledi.
"GENEL MERKEZDE GÖREV YAPAN FETÖ SEVİCİLER VAR"
İncilay Gezgin Şekerdağ, "Türkiye'de mahkeme kararı beklenilsin diyen tek il başkanıyım. Bu sebeple Ümit Özdağ bize teşekkür etmeye gelecekti çünkü mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında yorum yapmayan tek kişiyim. Ümit Özdağ buraya gelemez diye, Metin Ergun kendine biat eden teşkilat üyelerini istifa ettirdi. Benim başkanlığımı düşürdü.
Partinin kilidini değiştirmiş. Şuan itibariyle Muğla'da İYİ Parti'yi Metin Ergun'a biat eden teşkilat üyelerince kapatılmış olup, yerime Metin Ergun'u vekil yapma partisi kurulmuştur. Tüm Muğlalı hemşerilerime hayırlı olsun. Genel merkeze FETÖ'cüleri, PKK temsilcilerini Apo'ya ev hapsi isteyenlere doldurdular. Ben onları destek veremezdim. Bizim ülkemiz Türkiye'miz var. Siyasete vekil veya belediye başkanı olmak için girmedim. Gençler için yaşanabilir bir Türkiye için girdim. Şuan Türkiye'de iki tehdit var. Biri PKK, biri FETÖ. Şuan da bizim genel merkezde görev yapan FETÖ seviciler var. Onları destekleyemezdim" dedi.
Öte yandan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Koray Aydın tarafından dün gece görevinden alınmıştır. Demokrasi ve hukuk için çıkılan yolun geldiği nokta hüzün vericidir. İncilay başkanım onurlu duruşunuzdan dolayı teşekkür ederim" dedi.