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haberi: 'den 'ye koronavirüs aşısı desteği

'nin Çin'den satın aldığı CoronaVac aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilmesinin ardından ilk aşılamalar başladı. Gelen haberine göre; Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında 'ye 20 bin doz aşısı gönderdi.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:38 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs aşısı desteği

Son dakika haberi... Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan işbirliği çerçevesinde bu sabah başkent Lefkoşa'ya 20 Bin doz Sinovac aşısı gönderildi.

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen aşıların sabah 05:00 itibariyle ambulans uçakla Ercan Havalimanı'na ulaştığını açıkladı. Bakan Pilli açıklamasında "bu sabah saat 05.00'da Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi" dedi.

KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.

Son dakika! Koronavirüs salgını ile mücadelede tarihi gün

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Son dakika haberi: Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs aşısı desteği
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