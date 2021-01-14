Son dakika: Ümit Özdağ, 'Tehdit edildim' demişti! Olayın merkezindeki İl Başkanı sabah.com.tr'ye konuştu!

Son dakika haberine göre; İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ziyaret kararı sonrası karıştı. Özdağ, 'Basın yoluyla gitmemem için beni tehdit ediyorlar. Ama Muğla'ya gideceğim' diyerek yaşananları gözler önüne serdi. Gece yarısı Genel Merkez ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un çalışmaları ile görevi düşürülen eski Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ sabah.com.tr'ye konuştu. Şekerdağ, "Gece yarısı arkadaşları çalıştırmışım. Yönetim Kurulu'nu istifa ettirdiler, başkanlığımın düştüğünü WhatsApp'tan tebliğ ettiler" dedi. İşte Muğla'daki krizin perde arkası ve Şekerdağ'ın çarpıcı açıklamaları...
"GECE YARISI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ İSTİFA ETTİRDİLER"
Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, "Partinin Muğla Milletvekili Metin Ergun gece yarısı çok çalışmış. Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmeler yapıp, istifa ettirmiş. Genel Merkez de yazışmaları gece boyu takip etmiş. İl Başkanlığım, istifalar sonrası düşürüldü" dedi.
"TEBLİĞ YAZISINI VERDİKLERİ SEKRETER EVE GİTMİŞ, WHATSAPP'TAN GÖNDERDİLER"
Şekerdağ, partide sürecin alelacele ve özensiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti, "Karar sonrası Genel Merkez onayı vermiş. Tebliğ edecekleri yazıyı sekretere vermişler. İl sekreteri de evine gitmiş yazıyı daha tebliğ etmedi. Arkadaşlar sağ olsunlar WhatsApp'tan gönderdiler." diye konuştu.
"ÖZEL EŞYALARIMI BİLE ALMAMA İZİN VERMEDİLER, KAPIYI KİLİTLEMİŞLER"
Şekerdağ, yaşananlar sonrası özel eşyalarının bile İl Başkanlığı binasında kaldığını belirtti, kapnının kilidinin değiştirildiğini söyledi. Şekerdağ, "Özel eşyalarım içeride kaldı. Almak istedik ama kapılar kapatılmış, kilitler değiştirilmiş. Polis eşliğinde giderek alırım herhalde." dedi.
"MUĞLA KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİLDİR"
Yaşananlara oldukça öfkeli olan Şekerdağ, "Ümit Özdağ bana gelecek. İl binasına gelemeyecek. Ümit Hoca'yı biz ağırlayacağız. Muğla kimsenin tapulu malı değil" ifadelerini kullandı.
Şekerdağ, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'u topa tuttu, "Muğla İYİ Parti Metin Ergun'a biat eden, sözünde çıkmayan il yönetim kurulu üyelerince kapatılmıştır. Yerine de Metin Ergun'u vekil yapma partisi kurulmuştur." dedi.
"AKŞENER, DEMİRTAŞ'I KAHVALTIDA AĞIRLIYOR, BEN ÜMİT HOCA'YI KAPIDA BIRAKIR MIYIM!"
Özdağ'ın kendisini ve arkadaşlarını ziyarete geleceğini, evlerinde ağırlayacaklarını ifade eden Şekerdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulundu, "Türk'ün töresini yaşatırım ben. Sayın Genel Başkan, Selahattin Demirtaş'ı kahvaltıda ağırlıyor. Ben, Ümit Hoca'yı kapıda bırakır mıyım!" diye konuştu.
"AKŞENER'İN HABERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Muğlada yaşananlar sonrası Meral Akşener ile görüşmediğini, kendisinin aranmadığını, bu nedenle de irtibata geçmediğini ifade eden Şekerdağ, "Genel Başkan'ın haberi var mı bilmiyorum. Ama haberi olmama ihtimali olduğunu düşünmüyorum." dedi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya bir canlı yayında, 'FETÖ'cüdür' demişti. Özdağ'ın sözleri sonrası ortalık karışırken, Akşener, Buğra Kavuncu'nun arkasında durmuştu. Özdağ, partisinin CHP, HDP ve Saadet PArtisi ile birlikte gizli anayasa görüşmeleri yaptığını da açıklamış, yaşananlar üzerine İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmişti.
Özdağ, hakkını yargı aracılığı ile aradı. Mahkeme dün kararını verdi, Özdağ'ın ihraç kararı iptal edildi. Özdağ, bugün Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret edecekti. İl Başkanlığı Özdağ'a sahip çıktığı için parti tarafından görevden el çektirildi.
Özdağ, basın toplantısında sert ifadeler kullanmış, "Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Ben yine de gideceğim. Ziyaret edeceğim" demişti.