Son dakika: Ümit Özdağ, 'Tehdit edildim' demişti! Olayın merkezindeki İl Başkanı sabah.com.tr'ye konuştu!

"AKŞENER'İN HABERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Muğlada yaşananlar sonrası Meral Akşener ile görüşmediğini, kendisinin aranmadığını, bu nedenle de irtibata geçmediğini ifade eden Şekerdağ, "Genel Başkan'ın haberi var mı bilmiyorum. Ama haberi olmama ihtimali olduğunu düşünmüyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya bir canlı yayında, 'FETÖ'cüdür' demişti. Özdağ'ın sözleri sonrası ortalık karışırken, Akşener, Buğra Kavuncu'nun arkasında durmuştu. Özdağ, partisinin CHP, HDP ve Saadet PArtisi ile birlikte gizli anayasa görüşmeleri yaptığını da açıklamış, yaşananlar üzerine İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmişti.

Özdağ, hakkını yargı aracılığı ile aradı. Mahkeme dün kararını verdi, Özdağ'ın ihraç kararı iptal edildi. Özdağ, bugün Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret edecekti. İl Başkanlığı Özdağ'a sahip çıktığı için parti tarafından görevden el çektirildi.

Özdağ, basın toplantısında sert ifadeler kullanmış, "Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Ben yine de gideceğim. Ziyaret edeceğim" demişti.