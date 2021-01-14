Türk Devletinin kudreti gösterildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi, ekonomik ve demokratik istikrarın yolunun açıldığını söyledi. Bahçeli, EtikHaber'e yaptığı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Uygulama Süreci" başlıklı özel açıklamada, sistemin ABD ve diğer başkanlıkla yönetilen ülke örnekleri de incelenerek Türkiye'ye özgü, Türk milletinin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir hükümet sistemi olarak inşa edildiğini vurguladı. Bahçeli, özetle şunları kaydetti:Cuhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin merkezinde sadece millet egemenliği ve demokratik değerler bulunmaktadır. Anayasamız ile güvence altında bulunan cumhuriyetin temel nitelikleri, milli ve üniter devlet yapımız, Türk milli kimliği, Atatürk, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerler yeni sistemin kırmızı çizgileridir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamenter sistemin ağırlıklarını tasfiye etmiş, olumsuzluklarını gidermiştir. Türkiye vesayet odaklarından arındırılmış, ayak bağlarından kurtulmuş, özgüvene kavuşmuştur.Devlet yönetiminde çift başlılık, hükümet krizleri, yönetim sisteminde tıkanıklıklar ve siyasal istikrarsızlıklar dönemi sona ermiştir. Hükümet bunalımlarına kilit vurulmuş, hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır. Böylelikle, siyasi, ekonomik ve demokratik istikrarın yolu açılmış; hızlı işleyen, çabuk karar alan, sorunların çözümüne ve Türkiye'nin gelişmesine odaklı bir yönetim yapısı tesis edilmiştir.Türkiye'nin yönetim yapısını sakatlayan, hukuk ve anayasa tartışmalarını alevlendirip kriz ve kaosu derinleştirme ihtimali taşıyan hükümet etme sistemindeki karmaşa, özellikle de 15 Temmuz sonrasında çözülmesi zorunlu bir problem olarak tekrar karşımıza çıkmıştır. MHP ve AK Parti arasında varılan uzlaşmayla, sistemdeki sorunların çözümüne yönelik yeni bir hükümet sistemi ortaya çıkarılmış, Türkiye'nin maruz kaldığı risk ve tehditlere karşılık verebilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi inşa edilmiştir.Cumhur İttifakı da böyle bir sorumluluk ahlakıyla doğmuş; Yenikapı Mitingi ile sembolleşen milli birlik ruhu, Cumhur İttifakı'nın temel dayanağı olmuştur. Türk milleti, ülkemize yönelik artan risk ve tehditleri, bekamız üzerinde oynanan oyunları ve yönetim sistemimizdeki sorunları görerek 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla Anayasa değişiklik paketini yüzde 51.18 oranındaki "evet" oyu ile kabul etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay vermiştir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda Cumhurbaşkanı yüzde 52.59 oyla seçilmiş, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 53.66 olmuştur.Türkiye, küresel düzeyde adalet anlayışının tesis edilmesine de katkı vermektedir. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş, barış ve huzura susamış bir mağdur bulunuyorsa Türkiye bütün gücüyle oradadır. Terörle mücadele kararlı, etkin ve başarılı bir şekilde devam ettirilmekte, girilemez denilen yerlere girilmekte, kahraman güvenlik güçlerimiz destan yazmaktadır. "Pençe", "Kıran", "Kapan", "Yıldırım" ve şimdi de "Eren" Operasyonları terörün belini kırmakla kalmamış, Türk devletinin kudretini göstermiştir. Artık terörün sonuna yaklaşılmaktadır. Kanlı örgütün dağ kadrosu da günbegün erimekte, elebaşları etkisiz hale getirilmektedir. Huzur ve güvenlik ortamı güçlü bir şekilde tesis edilmektedir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya tevessül edenler rövanşist bir anlayışla hareket etmekte ve körü körüne karşı çıkmaktadır. Türkiye'nin geriye gitmesini, eski sisteme dönülmesini isteyenler iyi niyetli değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik, demokratik tercihtir. ANKARA