ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter protestosu: Teröristin kurşun askeri!

Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı.

Türk toplumu adına basın açıklaması yapan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu, FETÖ üyesi Kanter'in, Türkiye'nin demokrasisine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret ve saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

WSJ gibi prestijli bir gazetenin sayfalarını bu hakaretlere alet etmesinin "üzüntü verici" olduğunu belirten Mutlu, "Enes Kanter ABD'de FETÖ terör örgütü liderinin savunucusu olmaktan öte, kurşun askeri haline gelmiştir ve içinde bulunduğu spor camiasını da bu amaç doğrultusunda bir platform gibi kullanmaktadır. Kullandığı platformlara, maalesef, Wall Street'i de dahil etmiştir." ifadelerini kullandı.