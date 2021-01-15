Son dakika haberi: Arnavutköy’deki Melahat İşbir cinayetinde flaş gelişme!

"MUTFAK DOLABI ARKASINDA KANLI KİTAP VE GÖZLÜĞÜNÜ BULDUM"

Melahat İşbir'in eski eşi Tahsin Görer, "2005 yılında evlendik ve 2016 yılında boşandık, bir çocuğumuz da oldu. Biz evlendiğimizde Batuhan 7 yaşındaydı, 15 yaşına kadar bizimle büyüdü. Boşandıktan sonra ben kızım Cemile ile kalmaya devam ettim, Melahat ise oğlu Batuhan'la kalmaya başladı. Kızımız sürekli annesiyle görüşüyordu. Annesiyle görüşemediği için Batuhan'ı aramış, o da annesinin Yalova' da olduğunu söylemiş. Adli Tıpta cesedin olduğu polisler tarafından bana söylendi, teşhis etmek için gittim. Melahat hiçbir şey gizlemezdi. Hayatında Bünyamin Ateş olduğunu biliyordum, Batuhan da biliyordu. Annesini birisiyle evde gördüğüm için öldürdüm iddiası yalandır. Bünyamin Ateş ile ayrılmışlardı. Başka bir ilişkisi olsa söylerdi. Bunları para için yaptığını biliyorum, Melahat'ta kızımız için biriktirdiği altınlar vardı. Kızım ölüm olayından sonra Bünyamin Ateş ile görüşmüş Melahat'ın biriktirdiği paraları buzdolabının motor kısmında sakladığını söylemiş. Olaydan sonra Batuhan eşyaları eniştesine satmış. Buzdolabının motor kısmının kapakları açıktı fotoğraflarını çektim. Olaydan sonra eve gittiğimde mutfak dolabının arkasında kanlı bir kitap ve gözlüğünü buldum hepsini mahkemeye sunmak istiyorum" dedi.

Sanık Furkan Salih Gürek'in avukatı, "HTS kayıtları ve BAZ istasyonlarına göre müvekkilin olay tarihinde oraya gitmediği görülmüştür. Oraya gitmediği için fiilin icrasını kolaylaştırması mümkün değildir. Tahliyesini talep ederiz" dedi.

"ADLİ TIP RAPORLARINA DİYECEĞİM YOKTUR"

Sanık Batuhan Ünal, "SGK kayıtlarına göre çalışmadığım hususlarının doğru olmadığı görülmektedir. Gelirlerimin bu şekilde yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Adli Tıp raporuna diyeceğim bir şey yoktur. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Gold renkli telefon annemin telefonuydu, polisler eve geldiğinde telefonu bulup bana verdiler. Karakola gidince telefonu geri aldılar, şifresiyle bir ilgim yoktur" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanık Batuhan Ünal vekilinin celse arasında sunmuş olduğu 5 maddeden oluşan taleplerin reddine karar verilmesi, sanıkların üzerine atılı suçlardan kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu dikkate alındığında bu aşamada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Salih Gürek'in tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

CESEDİ DEFİNECİLER BULMUŞTU

İddianamede, Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset buldukları ve ardından durumu polise bildirdikleri anlatılıyordu. Yapılan araştırmada Furkan Salih Gürek'in ifadesi alındı. Son dakika gelen habere göre Gürek, arkadaşı Batuhan Ünal'ın kız arkadaşını öldürdüğünü söylediği, ardından ikisinin de cesedi boş bir araziye gömdükleri iddia ediliyordu. Sanığın annesini çekiçle vurduğu ve annesinin öldüğü anlatılan iddianamede oğlunun "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Salih Gürek'in de "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etme'' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.