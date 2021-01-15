Cumhurbaşkanlığı milletin ortak çatısıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:En ufak bir meselede acil koduyla açıklama yapanların, bu anneleri hiç ziyaret etmemesi, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkâri'deki annelere duyarsız kalması herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. 500. gününde bu annelerin vicdan nöbetine duyulan bu duyarsızlık herkesin dikkatini çekiyor.Birdenbire eski genelkurmay başkanının çıkıp yaptığı tartışmayla başladı. CHP Genel Başkanı habire "erken seçim" diyerek siyasi gündem oluşturmaya çalışıyordu. Ardından başörtüsü yasağı ile maalesef, eski bir CHP'li bakan 28 Şubat mantığını, vesayet mantığını diriltmeye çalışan açıklama yaptı. Hiçbir darbe mazur gösterilemez, meşru değildir.Esas burada üzücü olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' demesidir. Bu yetkiyi size kim verdi? Millete ait yetkiyi herhangi bir kurum, makam, kendisine ait kılma şeklinde bir pozisyonu hukuk devletinde nasıl üretebilir? Dersiniz ki şu eylemlerini, şu siyasi yaklaşımlarını beğenmiyorum. Bu bir siyasi değerlendirme, mücadele konusudur. Bu kadar zaman geçtikten sonra bu postmodern darbe ya da muhtıra şeklindeki yaklaşımlar ortadan kalkmıştır diye düşünüyorsunuz, ama sivil siyaseti güçlendirmesi gereken Sayın Kılıçdaroğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı gayrimeşru duruma getirmeye çalışan büyük bir yanlış yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti bütün Türk milletinin ortak evi, çatısıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları da böyledir. Orduların başkomutanı olan Cumhurbaşkanı makamına karşı böyle bir şey söylerseniz, bu Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş bir şey olur. Demokrasi, milletin ortak değeridir. Siyasi mücadeleyi bir siyasi rekabet alanı içinde tutmak lazım. Cumhuriyetin değerlerine zarar verecek siyasi husumete dönüştürmemek lazım.Başkanlık sistemi meşrudur. Birini meşru, diğerini gayrimeşru sayamazsınız. Parlamenter sistem varken ne yapıyordunuz, bunu sormak gerekir. O zaman Türkiye'yi askeri ve yargı vesayetiyle yönetmeye çalışıyordunuz. ANKARACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünkü mesaisini sosyal medya hesabından paylaşarak ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Sosyal medya hesabındaki mesajına "Günaydın, sevgili kardeşim" sözleriyle başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."