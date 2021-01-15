En güzel ve resimli Cuma mesajları 15 Ocak 2021! Kısa, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri

Hayırlı Cumalar! İslam âlemi, mübarek bir Cuma gününe daha sağlık ve huzur içerisinde gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu değerli günde, çeşitli sosyal medya platformlarından sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu hissiyata ortak olmasını istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk ışıklarından itibaren 15 Ocak 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajı sözleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, bu haftaki Cuma günü için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

EN ÖZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI SÖZLERİ! KISA, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI 15 OCAK

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!