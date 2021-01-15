HDP’li Tosun dağa çıkması için spikerlik teklif etti

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran HDP'nin kirli yüzü bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Ağabeyi ve ablası yıllar önce terör örgütüne katılan Diyarbakırlı 15 yaşındaki Zelal Y. SABAH'a şok açıklamalarda bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi parti propagandası yapmak için köylerine geldiğini anlatan Zelal Y., "Ağabeyim Şervan kod adlı K.Y. ve ablam Lavin kod adlı İ.Y. 2015'ten bu yana örgütte. HDP'li Tosun, seçim çalışmaları için evimize geldi. Önce HDP'ye oy istedi. Annemler yanımızda oturduğu için 'Okul okudun mu' gibi sorular sordu. Kendisine okulu bıraktığımı söyledim. Annem çay kahve için mutfağa geçince 'Dağa gidip oradaki ağabeylerine ablalarına yardımcı olmak ister misin? Kürtçe aksanın güzel. Dağa çıkıp ağabeyin ve ablan gibi kahramanımız ol.PKK'nın haber spikeri olursun. Eğer dağa gitmek istemezsen partimizde bir süre çalışır sonra gidersin' dedi. Ama ben kabul etmedim. Çünkü ablamdan dolayı biliyorum bunların ne olduğunu" dedi. Zelal Y., "Geçtiğimiz yıl PKK'dan kaçarak teslim olan iki kız evimize geldi. Anneme 'Kızınızla birlikteydik. Biz kaçtık kurtulduk. Ama kızınız kaldı. Çok pişman sürekli ağlıyor ve sizi özlüyor. Aslında kaçmak istiyor ama öldürülmekten korkuyor' dediler. 7 yıldır ablama ve ağabeyime hasretiz" diye konuştu.