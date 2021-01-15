İBB Başkanı İmamoğlu’na; "Hastane- Taşdelen- Yenidoğan hattı" sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın yapımını iki yıldır durdurmuştu. Aradan geçen iki yılın ardından İBB, bugün Sancaktepe'de '2. TBM Kazı Başlama Töreni yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Hastane Taşdelen Yenidoğan hattı' hakkındaki 'kılçık' tanımlaması yaptığı hatırlatmak için bir videoyu paylaşarak İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU HALA HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yeri gelmişken soralım; ilçemizin heyecanla beklediği sizin 'kılçık' diye küçümsediğiniz Hastane Taşdelen Yenidoğan hattına ne oldu? En son 8 ay önce 'Vatandaşla, Belediye Başkanlarıyla konuşacağız' dediniz, hala hiçbir şey yapmadınız. Velhasıl bizim projenin son durumu nedir?" diye sordu.

"ORTADA LAF ÇOK, İŞ YOK!"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ayrıca Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün sosyal medyadan paylaştığı şu cümleleri aktardı: "Ne güzel söylemiş atalarımız: "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." Bugün Sancaktepe'de "2. TBM Kazı Başlama Töreni yapılan" Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli metro hattının iş bitirme süresi 1024 gün yani 34 ay olarak belirlenmişti. Ortada laf çok, iş yok!"