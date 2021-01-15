İletişim Başkanı Altun: Saldırıları telin ediyorum

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu ve Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını belirterek, "Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Altun, yapılan saldırıları kınadı.

Fahrettin Altun mesajında şunları ifade etti:

"Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."