Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK, Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!

PKK, Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!

PKK'nın sözde eyaleti -Eleşkirt gücü sorumlusu Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in 26 Aralık 2017'de 'a düzenlenen nokta hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 15.1.2021 07:06 Son Güncelleme: 15.1.2021 07:06 ABONE OL
PKK, Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!

Terör örgütü PKK, MİT-TSK ortak harekatıyla öldürülen teröristin ölümünü 4 yıl gizledi. Çekiç, PKK'nın silahlı kadın yapılanması olan YJA-Star'ın üst düzey sorumlusu olup, aynı zamanda PKK'nın sözde askeri meclis üyesiydi.

15 yıldır dağ kadrosunda bulunan terörist, PKK'nın şehir merkezlerindeki uyuyan hücrelerini harekete geçirip orman yangınları, araç yakma, suikast, bombalı sabotaj, fabrika kundaklama gibi provokatif saldırıları gerçekleştiren taşeron yapılanması YPS'nin de tepe isimlerinden biriydi. İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde aranan Çekiç'in 9 askerimizi şehit etmekten hakkında arama kararı bulunuyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK, Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA