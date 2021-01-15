PKK'lı teröristin kardeşinden şok itiraf! "HDP'li vekil dağa çıkmam için PKK'nın haber spikerliğini vaat etti"

PKK'NIN HABER SPİKERLİĞİNİ TEKLİF ETTİ

Şervan kod adlı ağabeyi K.Y ve Lavin kod adlı ablası İ.Y'nin 2014 yılından buyana terör örgütü içerisinde olduğunu belirten Zelal Y, "HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, annemin mutfağa gitmesinin ardından beni PKK'ya katılmam için ikna etmeye çalıştı. Kürtçe aksanımın güzel olduğunu belirten Remziye Tosun; "Dağa çıkıp ağabeyin ve ablan gibi kahramanımız ol. Yeni katılanların ismini yazarsın. PKK'nın haber spikeri olursun. Listeleri sen tutarsın böylelikle ablanın da yanında olursun. Dağdaki kardeşlerimizin mücadelesi bizleri ayakta tutuyor. Bizler onların sayesinde Kürtçe konuşabiliyoruz. Sen yetenekli bir kızsın. Eğer direk dağa gitmek istemezsen seni partimize alırız bizimle bir süre çalışırsın sonra dağa geçip gerilla olursun" teklifinde bulundu. Ama ben kabul etmedim. Çünkü ablamdan dolayı biliyorum bunların ne olduğunu" dedi.