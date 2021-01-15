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’da FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi

’da geçtiğimiz hafta evinde bulunan gizli bölmede yakalanan firari FETÖ zanlısı kadın, adliyeye sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.1.2021 11:31 ABONE OL
Şanlıurfa’da FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ByLock isimli program kullandığı tespit edilen ve 3 yıldır firari kadın ikametinde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deșifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan çalışmalarda ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firar olan Z.T isimli kadın ikametinde olduğu bilgisi üzerine ikametine düzenlenen operasyonla ev gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan firari kadın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan. Z.T Şanlıurfa adliyesine sevk edildi.

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Şanlıurfa’da FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi
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