Son dakika: 1 milyon TL ödülle aranan teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; Bitlis kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin sıcak görüntüler yayınlandı. 2 jandarma personelini şehit eden failler arasında yer alan Turuncu listede aranan Kurban Pehlivan'ın da öldürüldüğü operasyon İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklama ile duyurulmuştu.

SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Bitlis'te 3 PKK'lı teröristin vurulma anı kamerada | Video

İÇİŞLERİ DUYURMUŞTU

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'Şehitlerimizn kanları yerde kalmadı' denilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu kategoride" yer aldığı tespit edildi

Teröristin, 2017 yılında Bitlis'te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi

Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 08 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu (2) personelin şehit edilmesi ve (1) personelin yaralanması olayına katıldığı belirlenmiştir.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile şehitlerimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in kanı yerde kalmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.