Son dakika haberi: İşte isim isim Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi

ASKERİ MAHREM İMAM DEVREYE GİRDİ

Bakum, ifadesinde helikopterden kayıt cihazlarını söken Astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını üstlenmesi talimatını Mustafa Atalar'a ulaştıranın, ismini bilmediği bir askeri mahrem imam olduğunu söylemişti. Bu kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmede, avukatlığın örgütten birisi tarafından üstlenilmesinin örgüte zarar vereceğini ifade etmesine rağmen, mahrem imam tarafından kendisine, ' Sıkıntı teşkil etmez' cevabı verildi.