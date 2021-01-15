SON DAKİKA HABERLER: Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte korona aşısının yan etkileri karşısında yapılacaklar

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığınca, koronavirüs aşısı ile ilgili bilgilendirme yayımlandı. Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı yapılacaklar konusunda bakanlık bilgilendirmede bulunuldu. İşte son dakika gelen bilgiler...
DESTEKLEYİCİ YAKLAŞIMLAR!
Bakanlığın, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" internet sayfasındaki "Yan Etkilerle Karşılaşıldığında Yapılacaklar" başlıklı açıklamada, aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bunlara yönelik destekleyici yaklaşımlara yer verildi.
SON DAKİKA! AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK OLURSA...
Buna göre, "aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık" varsa, aşı uygulanan kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmesi ve soğuk uygulama yapılması gerekiyor.
SOĞUK SU İLE ISLATILMIŞ HAVLU!
Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması önerilen açıklamada, bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılması gerektiği de belirtildi.
Ayrıca söz konusu durumda parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabileceği bildirildi.
İSTİRAHAT EDİNİZ
Aşı sonrası "yorgunluk" belirtisi olanlara ise "İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz." önerisinde bulunulan açıklamada, diğer belirtilere ilişkin şunlar kaydedildi:
"Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
PARASETAMOL İÇEREN AĞRI KESİCİ
Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
KUSMA/İSHAL: BOL SIVI TAKVİYESİ
Kusma/ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz."
Son dakika gelen açıklamada ayrıca, Kovid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği anlatıldı.