SON DAKİKA HABERLER: Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte korona aşısının yan etkileri karşısında yapılacaklar





SOĞUK SU İLE ISLATILMIŞ HAVLU!

Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması önerilen açıklamada, bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılması gerektiği de belirtildi.



Ayrıca söz konusu durumda parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabileceği bildirildi.