SON DAKİKA | Siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin taslak hazır

Son dakika haberi: Hazırlık aşamasında yapılan ve Bahçeli'nin açıklamaları ile tekrar gündeme gelen tartışmalar ile taslakta yer alan önerilere SABAH.com.tr ulaştı. Taslakta hangi alternatifler var? Siyasi partiler ve seçim yasasında değişiklik yapılacak mı?

BAHÇELİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında şu ifadeler yer almıştı;

"Seçim Kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Mahalli idareler seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir. Muhtarlık seçimlerinde adaylık şartları ve süreci yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır."

Peki hazırlanan alternatifler neler? İşte siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin hazırlanan taslağa ilişkin son dakika detayları;