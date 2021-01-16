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Aliyev'in Şuşa ziyaretinde dikkat çeken görüntü! "İki kardeş" diyerek gösterdi...

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgalinden kurtarılan Şuşa kentine ziyaretinde yol üzerinde bulunan Türk bayrakları ve Başkan fotoğrafları dikkat çekti. İlham Aliyev, kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:59 Son Güncelleme: 16.1.2021 11:17 ABONE OL
Aliyev'in Şuşa ziyaretinde dikkat çeken görüntü! İki kardeş diyerek gösterdi...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine ziyaretinde yol üzerinde bulunan Türk bayrakları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek İnstagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor.

AZERBAYCAN VE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Aliyev görüntülerde, geçtikleri bölgenin Hocalı İli'nin Sığınak köyü olduğunu belirterek, yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.

Aliyev'in Şuşa gezisinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları dikkat çekti | Video

İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullanıyor.

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Aliyev'in Şuşa ziyaretinde dikkat çeken görüntü! "İki kardeş" diyerek gösterdi...
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