Aliyev'in Şuşa ziyaretinde dikkat çeken görüntü! "İki kardeş" diyerek gösterdi...

AZERBAYCAN VE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Aliyev görüntülerde, geçtikleri bölgenin Hocalı İli'nin Sığınak köyü olduğunu belirterek, yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.

Aliyev'in Şuşa gezisinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları dikkat çekti | Video

İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullanıyor.