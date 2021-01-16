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Çöp siyaseti yine tutmadı

CHP Genel Başkanı ’nun “Çöpten ekmek topluyor” diye paylaştığı kadının fakir rolü yaparak insanların duygularını istismar edip para toplayan biri olduğu ortaya çıktı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 16.1.2021 ABONE OL
Çöp siyaseti yine tutmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik kriz algısı oluşturmak için gerçek dışı paylaşımlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı 'çöpten yiyecek toplayıp yiyen kadın' görüntülerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "çöpten ekmek topluyor" diyerek paylaştığı kadının kendisine fakir görüntüsü verdiği ve lüks sitelerin bulunduğu bölgelerde sık sık çöpten ekmek toplarmış gibi yaparak insanların duygularını sömürdüğü belirtildi. Kadının insanları nasıl kandırdığını gösteren görüntüler, bir televizyon kanalında bir hafta önce özel haber olarak servis edilmişti.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun aynı görüntüleri kullanarak algı oluşturmaya çalışması tepki topladı ve sosyal medyada alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu, daha önce de Trabzon'da yaşayan Gülümser Adanur ile Eskişehir'de yaşayan Aysun Demir'in hayvanları için çöpteki ekmekleri alırken çekilen fotoğraflarını göstererek kriz algısı oluşturmaya çalışmıştı. 4 katlı evi olduğu ortaya çıkan Aysun Demir, kendisini rencide eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açmıştı.

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Çöp siyaseti yine tutmadı
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