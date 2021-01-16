FETÖ’nün kuklasına ABD’de protesto

ABD'de yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren Wall Street Journal (WSJ) gazetesini New York'taki merkezi önünde protesto etti. FETÖ'cü Enes Kanter'i ve WSJ'nin yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi. Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı.Türk toplumu adına basın açıklaması yapan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu, FETÖ üyesi Kanter'in, Türkiye'nin demokrasisine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret ve saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Prestijli bir gazetenin, sayfalarını bu hakaretlere alet etmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Mutlu, "Enes Kanter ABD'de FETÖ terör örgütü liderinin savunucusu olmaktan öte, kurşun askeri haline gelmiştir ve içinde bulunduğu spor camiasını da bu amaç doğrultusunda bir platform gibi kullanmaktadır. Kullandığı platformlara, maalesef Wall Street'i de dahil etmiştir" diye konuştu. 6 Ocak 2021 günü ABD Kongresi'nde yaşanan hadiselere değinen Mutlu, "Eğer bu kalkışma bir darbe girişimiyse, Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananlar da darbe girişimdir" dedi. Kanter'in Türkiye'yi karaladığı yazıya Washington Büyükelçiliği de tepki gösterdi. Büyükelçiliğin paylaşımında, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlarla ABD Kongre binasındaki olayları karşılaştıran 7 maddelik bilgilendirme tablosuna yer verildi.