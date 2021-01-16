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, pilotlarını paylaştı

, 'nda görevli pilotların, en zor arazi şartlarında dahi görevlerini yerine getirip düzenledikleri hava hücum harekâtı gibi operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 11:38 ABONE OL
MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Kara Havacılık Komutanlığımızın korkusuz, kahraman ve fedakâr pilotları. Gece-gündüz fark etmeksizin en zor hava ve arazi şartlarında, görevlerini yerine getirip hava hücum harekâtı gibi operasyonları başarıyla icra edebilecek eğitim ve kabiliyete sahipler" denildi. Paylaşımda pilotların operasyonlara hazırlık anları ve operasyonlardan görüntülere de yer verildi.

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MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı
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