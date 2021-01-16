O bildirilerin kaynağı tespit edildi! İşte provokasyonların adresindeki o isim

Ankara'nın Mamak ilçesinde bazı binaların kapılarına bırakılan provakatif bildirileriyle ilgili yapılan araştırmada, bildiride belirtilen sosyal medya hesabı kullanıcısının Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mamak'ta bugün bazı sokaklarda şeriat çağrısı yapan bildirilerin bina kapılarına bırakılması üzerine güvenlik güçleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede bildiri üzerinde "bize ulaşın" diye belirtilen F.S isimli sosyal medya hesabının Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca bildiri metninde yer alan "İmanımızı nasıl muhafaza ederiz?" isimli videonun Furkan TV isimli sosyal medya kanalından paylaşıldığı ve videonun Furkan Vakfı Başkanı olarak tanınan Alparslan Kuytul'un 2009 yılındaki konuşması olduğu tespit edildi. Bildiriyi dağıtan yada dağıtanlara yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.