Son dakika: CHP'li vekil partisini yerden yere vurdu: Şirazeden çıktı, oylarımız düşüyor

"MEKTUP GÖNDERDİK"

İddia üzerine Milliyet'in ulaştığı Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdıklarını ve partide rahatsız oldukları konuları ilettiklerini söyledi. CHP'den "istifa edeceği" iddiası konusunda ise Aksoy, şunları söyledi: "Belli bir süreci var bu işlerin. Bir mektup gönderdik. Onun neticelerini bekliyoruz. Siyasi görüş ayrılıklarını söylüyoruz. Biz şu anda CHP'deyiz, istifa etmiş değiliz. Ama gerek ittifaklar konusunda, gerek diğer konulardaki siyasi görüş ayrılığını bildirdik. 10 Aralık 2020'de Sayın Çelebi ile beraber CHP Genel Başkanı'na, MYK'ya, isteyen milletvekillerine 3 sayfalık bir mektupla görüşlerimizi bildirdik. Takip edeceğiz. Şu anda bir sürecin içindeyiz. Türk Milleti demekten imtina edenler olursa biz karşısında oluruz. Milli orduya laf söyleyenler olursa karşısında olduk. Atatürk'e Atatürk demeyenlerin karşısında olduk."