Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu! Kod adı: Silici

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik "Silici" kod adlı operasyon yapıldı. 608 milyon litre akaryakıt satış verisini otomasyon sistemlerinden silerek devleti 15 milyar zarara uğratan 220 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 608 Milyon Litre... | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik "Silici" kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli 50 ildeki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

5 YILDA DEVLETİ 15 MİLYAR ZARARA UĞRATTILAR

170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayarlara el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar, 5 yıl içerisinde de 15 milyar lira zarara uğratıldığı belirlendi.

50 ilde gerçekleştirilen dev operasyonda aramaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.