Bartın'da yük gemisi ikiye bölündü: Görüntüleri çeken kaptan A Haber'de o anları anlattı

Bartın İnkumu açıklarında bir yük gemisi battı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında batan gemiye ilişkin Bartın Valisi Sinan Güner'den açıklama geldi. A Haber'e konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, 12 kişilik mürettebattan şu ana kadar 6 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı; Bartın İnkumu açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına destek için fırkateyn görevlendirdi. Geminin batma anını görüntüleyen kaptan Fazlı Turan, olayı A Haber'e anlattı.
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O ANLARI BÖYLE ANLATTI
Fazlı Turan, "saat 11 civarı "Arvin" isimli bir kuru yük gemisi yardım çağrısı yaptı. Geminin kırıldığını açıkladı. Turan; "Biz de gemiye çok yakındık. Ben o anları Bartın Liman Başkanlığı'na Arvin isimli geminin yardım çağrısı yaptığını bildirdim. Ancak gemi battı yani ortadan ikiye ayrıldı ve battı. 2 tane can salı gördük ve bunları rapor ettik. Daha sonra Ankara'ya rapor ettik durumu." ifadelerini kullandı.
Turan o anları anlatırken "Ağır hava şartlarından dolayı biz Bartın'a demirledik. Kötü hava şartlarından dolayı duramadık ve demir almaya karar verdik. Daha sonra da durumu bildirdik. Denizde insanları göremedik yalnızca can sallarını gördük. Gemi ortadan ikiye kırıldı gemi kaptanı yardım çağrısı yaptı. Biz denizde insan falan görmedik. Kaptan daha sonra can salından yardım çağrısı yaptı. Geminin olduğu noktaya ben kendi gemimle ulaşamazdım. Karadeniz'de ağır hava şartları var. " ifadelerini kullandı.
GEMİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Bartın'da, kötü hava şartları nedeniyle kıyıya yanaşan kuru yük gemisi batarken ikiye bölündü. Geminin 12 personeli ise filikalara binerek ve can yelekleriyle denize atladı. Filikalar ve denize atlayanlar şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenirken, 6 kişi kurtarıldı, ölen 2 kişi ise bota alındı. 4 denizciyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ ULAŞTI
Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi bugün sabah saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle Bartın İnkum açıklarına sığındı. Gemi saat 12.20 sularında bir anda batmaya başladı ve ikiye bölündü. Geminin 12 personeli filikalara binmeye çalışırken, bazıları da can yelekleriyle denize atladı. Geminin battığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirilirken, batan geminin yakınında bulunan gemilerin de kurtarma çalışmalarına katılması istenildi. Ancak şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle gemiye yanaşılamadı. Dalgalar, Sahil Güvenlik botunun üzerini aştı.
4 KİŞİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri'nden yardım istendi. Bölgeye Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden bir firkateyn hareket etti. Helikopter de istenirken, kötü hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına katılamadı. Batan geminin personelinin bulunduğu 2 filika ve denize atlayanların Güzelcehisar sahiline sürüklendiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu 2'si Rus, 10'u Ukrayna uyruklu 12 personelden 6'sı kurtarılırken, ölen 2 kişinin ise cesedi Sahil Güvenlik botuna alındı. 4 kişinin kurtarılması için ise çalışmalar devam ediyor.
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BARTIN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Bölgede kurtarma çalışmalarını takip ederek, ekipleri yönlendiren Bartın Valisi Sinan Güner, batan 'Arvin' isimli geminin Palau bandıralı olduğunu açıkladı. Geminin kötü hava şartlarından kaçmak için bölgeye sığındığını belirten Vali Güner, "Limanımıza gelmek üzere hareket etmiş bize beyan edilmiş bir gemi değil. Bu gemi bu kötü hava şartlarından kaçmak için sığınmış. Geminin adı 'Arvin', Palau bayraklı. Kalkış limanı Poti Gürcistan. Varış limanı Bulgaristan. Kuru yük gemisi, 114 metreye, 14 metre boyu ve eninde bir gemi.ö dedi.
6 KİŞİ KURTARILDI
Bartın Valiliği tarafından ise şu açıklama yapıldı:
17 Ocak tarihinde Saat 12.20 sıralarında Arvin isimli Palau bandıralı kuru yük gemisi kötü hava şartları nedeniyle ilimiz sınırlarında İnkumu açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmıştır. Gemide bulunan 10 Ukrayna 2 Rus uyruklu olduğu öğrenilen 12 gemi personelini kurtarma çalışmaları, karadan ve denizden çok kötü hava şartlarına rağmen devam etmektedir. Şu ana kadar Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bot tarafından 6 kişi sağ, olarak denizden çıkarılmıştır. Diğerlerinin aranmasına devam edilmektedir.
PALAU BİR OKYANUSYA ÜLKESİDİR
Palau ya da resmî adı ile Palau Cumhuriyeti, bir Okyanusya ülkesidir. Papua Yeni Gine'nin kuzeyindedir. 1994 yılında ABD himayesinden çıkmıştır. Yerli halk dilinde adı 'Belau'dur. Büyük Okyanus'un güneyinde bulunmaktadır. Cumhuriyet toplam 250 adadan oluşmaktadır.