Bartın'da yük gemisi ikiye bölündü: Görüntüleri çeken kaptan A Haber'de o anları anlattı

Turan o anları anlatırken "Ağır hava şartlarından dolayı biz Bartın'a demirledik. Kötü hava şartlarından dolayı duramadık ve demir almaya karar verdik. Daha sonra da durumu bildirdik. Denizde insanları göremedik yalnızca can sallarını gördük. Gemi ortadan ikiye kırıldı gemi kaptanı yardım çağrısı yaptı. Biz denizde insan falan görmedik. Kaptan daha sonra can salından yardım çağrısı yaptı. Geminin olduğu noktaya ben kendi gemimle ulaşamazdım. Karadeniz'de ağır hava şartları var. " ifadelerini kullandı.

GEMİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bartın'da, kötü hava şartları nedeniyle kıyıya yanaşan kuru yük gemisi batarken ikiye bölündü. Geminin 12 personeli ise filikalara binerek ve can yelekleriyle denize atladı. Filikalar ve denize atlayanlar şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenirken, 6 kişi kurtarıldı, ölen 2 kişi ise bota alındı. 4 denizciyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.