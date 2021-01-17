Emekli tuğgeneral ‘patates hattan’ çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kritik birimlerinden olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen ve emekli olan tuğgeneral Serdar Atasoy'un FETÖ'nün mahrem abileri tarafından kullanılan "patates hat" tabir edilen başkası adına kayıtlı hatlarla irtibatlı olduğu tespit edildi.Hakkında soruşturma başlatılan emekli tuğgeneral yurtdışı çıkış yasağı kondu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın TSK'daki yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturmada, Atasoy'un sivil asker abileri tarafından kullanılan patates hatlarla irtibatları çıktı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı, Atasoy'un kullandığı hatlar üzerinden haberleşme tespit (HTS) kayıtlarını istedi.Atasoy'un yeni göreve başlamasının ardından emeklilik dilekçesi vermesi, hakkında yürütülen soruşturmadan haberdar olup, haklarını aldığı yorumlarına yol açtı. Daha önce de ankesör soruşturmasında çıkan bazı generallerin, gözaltına alınmadan önce haklarındaki soruşturmayı öğrenip emekli oldukları ortaya çıkmıştı.