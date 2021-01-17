FETÖ irtibatlı provokatör anketçi HDP'lilerden para almış!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz adlı şahsın sosyal paylaşım platformları üzerinden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunması nedeniyle, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama", "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından" hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Özkiraz'ın; "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Hüseyin Yılmaz, FETÖ propagandası yapmak suçundan tutuklanan Oktay Yaşar ve Mesut Aykın ile sosyal medya üzerinden irtibatlı olduğu görüldü.

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMIYLA İRTİBATLI ÇIKTI

Özkiraz'ın irtibatlı olduğu Hüseyin Yılmaz, FETÖ/PDY terör örgütünün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olarak biliniyor. Örgüt içi haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan Yılmaz, 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında mahrem imam görevinde bulundu. Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Gaziantep'te tutuklu bulunuyor.

HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN PARA ALMIŞ

HDP Genel Merkezleri ve HDP'li belediyelerden para aldığı ortaya çıkan Kemal Özkiraz'ın HDP milletvekilleri ile bağlantılı olduğu, ortak söylemler geliştirdiği, şahsın anket şirketi sahibi olduğu ve Cumhur İttifakına muhalif anket çalışmalarıyla algı yönetimi içerisinde bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiye göre Özkiraz'ın hesabına, 2019 Yerel seçimlerinde HDP'den Kars belediye Başkanı seçilen Belediye başkan vekili atamaları sonrası yerine kayyum atanan Ayhan Bilgen tarafından bin 500 TL para transferi yapıldığı ortaya çıktı.