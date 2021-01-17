‘Herkes güvenle aşı yaptırabilir’

CoronaVac aşısınınTürkiye'deki çalışmasındaherhangi ciddibir yan etki görülmedi.Aşı yapılmasındatedirginliğe ve tereddüdegerek yok. Yıllardırdeğişik enfeksiyon hastalıklarınıönlemeküzere bilinen ve kullanılangeleneksel bir aşı.Bu nedenle herkesinaşılanması ve bu konudatereddüt etmemesigerektiğini düşünüyorum.Tahminen birayda 8-10 milyon vatandaşımızınaşılanabileceğinisöylemek mümkün.Verilerin tamamıSağlık Bakanlığı'ndatoplanıyor. Bir gündene kadar aşı yapıldığı,bir hafta ve bir ayda nekadar aşı yapılabileceğiönümüzdeki günlerdedaha net ortaya çıkacak.Bu zamanakadar verilen mücadeleninen hızlı şekildeiyi neticeye ulaşması,aşılamayla berabertedbirleri elden bırakmamamızlamümkün.Maske,mesafe vetemizlikkurallarınaharfiyenuymayadevametmeliyiz.