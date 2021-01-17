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‘Herkes güvenle aşı yaptırabilir’

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Hasan Murat Gündüz: CoronoVac aşısının yan etkisi görülmedi. Tedirgin olmaya gerek yok. Hiç tereddüt etmeden herkes aşı yaptırabilir

Giriş Tarihi: 17.1.2021 ABONE OL
‘Herkes güvenle aşı yaptırabilir’
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: CoronaVac aşısının Türkiye'deki çalışmasında herhangi ciddi bir yan etki görülmedi. Aşı yapılmasında tedirginliğe ve tereddüde gerek yok. Yıllardır değişik enfeksiyon hastalıklarını önlemek üzere bilinen ve kullanılan geleneksel bir aşı. Bu nedenle herkesin aşılanması ve bu konuda tereddüt etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tahminen bir ayda 8-10 milyon vatandaşımızın aşılanabileceğini söylemek mümkün. Verilerin tamamı Sağlık Bakanlığı'nda toplanıyor. Bir günde ne kadar aşı yapıldığı, bir hafta ve bir ayda ne kadar aşı yapılabileceği önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.

'TEDBİRE DEVAM'
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel: Bu zamana kadar verilen mücadelenin en hızlı şekilde iyi neticeye ulaşması, aşılamayla beraber tedbirleri elden bırakmamamızla mümkün. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymaya devam etmeliyiz.

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‘Herkes güvenle aşı yaptırabilir’
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