‘Herkes güvenle aşı yaptırabilir’

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz:
CoronaVac aşısının
Türkiye'deki çalışmasında
herhangi ciddi
bir yan etki görülmedi.
Aşı yapılmasında
tedirginliğe ve tereddüde
gerek yok. Yıllardır
değişik enfeksiyon hastalıklarını
önlemek
üzere bilinen ve kullanılan
geleneksel bir aşı.
Bu nedenle herkesin
aşılanması ve bu konuda
tereddüt etmemesi
gerektiğini düşünüyorum.
Tahminen bir
ayda 8-10 milyon vatandaşımızın
aşılanabileceğini
söylemek mümkün.
Verilerin tamamı
Sağlık Bakanlığı'nda
toplanıyor. Bir günde
ne kadar aşı yapıldığı,
bir hafta ve bir ayda ne
kadar aşı yapılabileceği
önümüzdeki günlerde
daha net ortaya çıkacak.
'TEDBİRE DEVAM'
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel:
Bu zamana
kadar verilen mücadelenin
en hızlı şekilde
iyi neticeye ulaşması,
aşılamayla beraber
tedbirleri elden bırakmamamızla
mümkün.
Maske,
mesafe ve
temizlik
kurallarına
harfiyen
uymaya
devam
etmeliyiz.