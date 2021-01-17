Korona aşısında müjdeli son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelenin en etkin yöntemi haline gelen aşılama işlemlerine hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin takvim de netleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti.

"Aşı konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" diyen Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri ve bazı çevreler Türkiye'nin yaptığı aşı anlaşmalarını gündeme getirip "Aşılar nerede, sözleşmeleri gösterin" gibi söylemlerle kara propaganda yapma hevesine düşmüştü. Bakan Koca'nın son açıklamasında sağlık hassasiyeti üzerinden oynanmak istenen bu oyunun önünü kapattı.

Ayrıca Koca Pfizer Biontech aşısıyla ilgili çok kritik bir gelişmeyi de aktardı. İşte korona aşısında dair son dakika bilgileri;