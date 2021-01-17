Korona aşısında müjdeli son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelenin en etkin yöntemi haline gelen aşılama işlemlerine hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin takvim de netleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti.
"Aşı konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" diyen Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri ve bazı çevreler Türkiye'nin yaptığı aşı anlaşmalarını gündeme getirip "Aşılar nerede, sözleşmeleri gösterin" gibi söylemlerle kara propaganda yapma hevesine düşmüştü. Bakan Koca'nın son açıklamasında sağlık hassasiyeti üzerinden oynanmak istenen bu oyunun önünü kapattı.
Ayrıca Koca Pfizer Biontech aşısıyla ilgili çok kritik bir gelişmeyi de aktardı. İşte korona aşısında dair son dakika bilgileri;
PFIZER BIONTECH DE GELİYOR
Bakan Fahrettin Koca, AK Parti MKYK toplantısında aşıya ilişkin gelişmeler ve kamuoyundaki bazı tartışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.
50 MİLYON DOZ TAMAMLANIYOR
Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
YAŞLILARIN EVİNE KADAR ULAŞTIRILACAK
Aşılama sürecinde çok hızlı yol alan Türkiye, aşılamaya daha önce başlayan birçok ülkeyi şimdiden geride bıraktı. Aşılamanın üçüncü gününde dün 23.50 itibarıyla 678 bin 366 sağlıkçı aşı oldu. Türkiye'de 1 milyon 100 bin sağlıkçı var. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının yarına kadar tamamlanması bekleniyor. Ardından evde bakım hastası yaşlılar, huzurevinde kalanlar ve engelliler aşılanacak. İstanbul'da bunun için ekipler oluşturuluyor. - SABAH
BAKAN KOCA'DAN AŞI PRATİKLERİ PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı videoyu paylaştı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından "salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" notuyla paylaştığı videoda, aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler yer alıyor.
Buna göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
UYGUN KATEGORİDE İSE MHRS'YE YÖNLENDİRİLECEK
Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak. İşlem sonucunda vatandaşa kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek.
AŞILA UYGULAMASI
Vatandaş randevu tarihinde, randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Burada aşıyı uygulayacak sağlık personeli, "AŞILA" uygulaması üzerinden vatandaşın sorgulamasını yapacak. Uygulama üzerinden, kişiye uygulanacak aşının barkodu okutulacak ve kaydedilecek.
İKİNCİ DOZ İÇİN RANDEVU OLUŞTURULACAK
Bu işlemlerin ardından aşı uygulaması yapılacak. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak. Bu randevunun bilgileri de vatandaşa kısa mesajla iletilecek. Vatandaşlar randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek. Elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından erişilebilecek. Aşı uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alıyor.
TEDBİRLERLE BÜYÜK YOL ALINDI! İŞTE TÜRKİYE'DE SON DAKİKA RAKAMLARI
Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 902 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.
FİLYASYONDA YÜKSEK ORAN
Test sayısı 27 milyon 223 bin 445'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, vefat sayısı 23 bin 832, ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
BAŞKAN YARDIMCISI OKTAY'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. Tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, "İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacak. Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." dedi.
AŞILANAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI 650 BİNİ GEÇTİ
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılamaya devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanları aşılanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının üçüncü gününde, 650 binden fazla sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.