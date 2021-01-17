SON DAKİKA HABERLER: Dahi çocuk Yusuf, matematikte dünya şampiyonu





"HAKKÂRİ'Yİ SEVİYORUZ"



Son dakika haber: Baba Orhan Velieceoğlu ise 4 yıl önce şark görevi için Hakkâri'ye geldiklerini belirterek, "Ben astsubayım, eşim de polis memuru. 4 yıldır buradayız ve çocuğumuzun okulundan çok memnunuz. Buranın insanları gerçekten çok iyi. Komşularımız, öğretmenler hepsi çok iyi ve kendilerini seviyoruz. Gururluyuz" ifadelerini kullandı.