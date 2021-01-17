Son dakika: Vatandaşın postasını bodrum katta biriktiren postacı yakayı ele verdi!

Son dakika... Bir PTT görevlisinin dağıtmak için kendisine emanet edilen posta gönderilerini ikamet ettiği evin bodrum katında biriktirdiği ortaya çıktı. Bekledikleri posta gönderileri kendilerine ulaşmayan vatandaşlar, geçen ay PTT müdürlüğünü arayarak durumu ihbar etti. 6 ayda yaklaşık 600 vatandaşın şikâyetçi olduğu PTT, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede şikâyetlerin çoğunlukla Fatih bölgesinden yapıldığı ve postaların eline ulaştığına dair mesaj gelmesine rağmen tarafların gönderileri teslim almadığı belirlendi.

ÇUVALLAR ELE GEÇİRİLDİ

Dağıtım bölgesindeki postacı, dağıtımı gerçekleştirdiğini belirtip yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Postacının evinde yapılan aramada 2 çuval dolusu evrak ve gönderiler ele geçirildi.