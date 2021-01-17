Son dakika: Vatandaşın postasını bodrum katta biriktiren postacı yakayı ele verdi!

Son dakika... Bir PTT görevlisinin dağıtmak için kendisine emanet edilen posta gönderilerini ikamet ettiği evin bodrum katında biriktirdiği ortaya çıktı. Bekledikleri posta gönderileri kendilerine ulaşmayan vatandaşlar, geçen ay PTT müdürlüğünü arayarak durumu ihbar etti. 6 ayda yaklaşık 600 vatandaşın şikâyetçi olduğu PTT, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede şikâyetlerin çoğunlukla Fatih bölgesinden yapıldığı ve postaların eline ulaştığına dair mesaj gelmesine rağmen tarafların gönderileri teslim almadığı belirlendi.
ÇUVALLAR ELE GEÇİRİLDİ
Dağıtım bölgesindeki postacı, dağıtımı gerçekleştirdiğini belirtip yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Postacının evinde yapılan aramada 2 çuval dolusu evrak ve gönderiler ele geçirildi.
İddiaya göre dağıtmadığı posta gönderilerini ikamet ettiği binanın bodrumuna atıp, kargoyu teslim ettiğini gösteren belgeleri ise merkeze gönderdiği tespit edildi.
"HATIRLAMIYORUM MOTORUMDA KALMIŞ OLABİLİR"
Durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada PTT görevlisi 30 yaşındaki Yılmaz Ç.'nin ifadesine başvuruldu.Postacı dağıtım yapmak üzere teslim aldığı gönderileri motosikletinde unutmuş olabileceğini belirtti.
Soruşturma tamamlandı ve savcılık Yılmaz Ç.'nin kendisine teslim edilmiş eşya üzerindeki sorumluluğunu yerine getirmeyerek görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle dava açtı. 5 yıla kadar hapsi istenen postacı, asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.