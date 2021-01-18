Mehmetçik gövde gösterisine hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. 'Kış- 2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak. Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kardeş Azerbaycan ile müşterek icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' için Azerbaycan Ordusuna mensup kardeşlerimiz Kars'a geldi. Karabağ'da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla 'hoş geldiniz' diyoruz. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışımızla 'tek yürek, tek bilek, tek yumruk' olarak çalışmaya devam edeceğiz!" denildi.