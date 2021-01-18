Örnek aşılama rekor katılım

Koronavirüsle savaşta, en önde yer alan sağlıkçılardan kimi meslektaşlarını, kimi yakınlarını kaybetti. Kendileri de virüse yakalandı. Geçen perşembe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin aşılanmasıyla start alan Türkiye'de kitlesel aşılanmanın ilk uygulayıcıları sağlık çalışanları oldu. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının yaklaşık 267 bini İstanbul'da görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformunda yer alan aşılanan sağlık çalışanı sayısı, dün 705 bini aştı. SABAH'a konuşan, İstanbul'daki çeşitli hastanelerin başhekimleri, aşılama çalışmalarını değerlendirdi. İşte koronavirüsle ön cephede baş komutan edasıyla savaşan başhekimlerin söyledikleri:Bu hastalıkla mücadelenin en önemli silahı aşı. Sağlık çalışanları da bunu çok iyi biliyor. Çünkü, biz bu mücadelenin en yakın tanıklarıyız. Pandemiden kurtulmak için aşı çok önemli. Aşı hem kurtarıcı hem de mücadelede bizi güçlendirecek. Bu nedenle aşı olmaya katılım da ilgi de büyük. İlk etapta 20 aşı odası oluşturduk. 2 bin 400 sağlık personelimiz var. Yaklaşık 2 bin personelimiz aşını yaptırdı. Ciddi bir yan etki almadık. Sıralamayla randevusunu alanlara aşılamayı çok hızlı yapacağız.: "3 bin 500 çalışanımız var. 2 bini ilk iki günde aşı oldu. Kalanı da hafta sonu tamamlanır. Günde bin 800 kişiyi aşılayacak bir altyapı hazırladık. Bu kapasiteyi iki üç katına kadar yükseltebilecek durumdayız. İlk iki gün gösterilen performans aşı temininde sıkıntı olmazsa çok kısa sürede tüm ülkeyi aşılayabilecek gücümüz olduğunun bir nevi ispatı. Sağlıkçıların aşı olması hem yüksek risk grubunun güvenliği için, hem de aşı olma konusunda tereddüdü olanların tereddüdünün kaybolması için önemli. Aşılama ile Kovid mücadelesinde üstünlük kazanmak adına yeni bir imkan ve bu savaşta yeni bir cephe açmış olduk. Aşı ile tünelin uçundaki ışığı görmeye ve zafere yakın olduğumuz hissi aşı pekişti."4 bin 400 sağlık çalışanımız var. Aşılamamızın yüzde 80'ini tamamladık. Biz, bu katil virüsle savaşta en ön cephede savaşırken, onun çirkin yüzünü en yakından görenleriz. Her zaman, bunlar anlatılmaz yaşanınca anlaşılır diyoruz. Çünkü yoğun bakımlarda hastaların bir nefes için nasıl mücadele ettiklerini yakından gördük. Bazen hastalarımızı kaybettik. Derinden etkilendik. Şimdi aşılarını olan sağlıkçılar daha da güçlendi. Virüse karşı daha güçlü bir sağlık ordumuz var."4 bin sağlık çalışanımız var. Rekor katılımla aşı oldular. Halka da örnek oluyorlar. Milli birlik ruhuyla tam bir seferberlik içinde devlet, millet birlik olduk.Bir yıldır sadece kendilerinideğil yakınlarının da riskaltında olduğunu bilerekfedakarca görevini yerinegetiren sağlık çalışanlarımız aşılamanınbaşlamasıyla rahat birnefes aldı. Hastanemizde erkenve hızlı bir şekilde hizmete açılan20 aşı ve müdahale odasıoluşturuldu. Aşı gücümüze güçkattı ve kendimizi daha güvendehissetmemizi sağladı.