Son dakika: Bakan Akar'dan Bağdat çıkarması! Terörle mücadele için kritik ziyaret

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

SON DAKİKA. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'ta | Video

Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor.

Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi.

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