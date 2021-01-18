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Son dakika: Bakan Akar'dan çıkarması! Terörle mücadele için kritik ziyaret

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 'ın başkenti 'a çıkarma yaptı. Terörle mücadelenin ele alınacağı kritik zirvede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği konuşulacak.

AA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:52 Son Güncelleme: 18.1.2021 12:10 ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar'dan Bağdat çıkarması! Terörle mücadele için kritik ziyaret

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

SON DAKİKA. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'ta | Video

Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor.

Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi.

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Son dakika: Bakan Akar'dan Bağdat çıkarması! Terörle mücadele için kritik ziyaret
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