Son dakika haberi | Kritik FETÖ davasında karar! 'Fuat Avni' hesabını kullanan Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis!

FUAT AVNİ EKİBİNE MÜEBBET

Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca 'Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak' suçundan ise 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardımdan' sanık Haşim Türker 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanıklar eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir de 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan sanık Eyüp Liste 10 yıl 6 ay, Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi