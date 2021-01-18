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haberi | Kritik davasında karar! 'Fuat Avni' hesabını kullanan 'e müebbet hapis!

haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada karar açıklandı. Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık Uzmanı ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 18.1.2021 17:06 Son Güncelleme: 18.1.2021 17:29 ABONE OL
Son dakika haberi | Kritik FETÖ davasında karar! 'Fuat Avni' hesabını kullanan Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis!

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanığın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasında karar açıklandı.

FUAT AVNİ EKİBİNE MÜEBBET

Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca 'Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak' suçundan ise 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardımdan' sanık Haşim Türker 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanıklar eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir de 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan sanık Eyüp Liste 10 yıl 6 ay, Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi

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Son dakika haberi | Kritik FETÖ davasında karar! 'Fuat Avni' hesabını kullanan Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis!
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