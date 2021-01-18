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: Milli Eğitim Bakanı 'tan açıklaması!

haberine göre; Milli Eğitim Bakanı , kişisel sosyal medya hesabından ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, öğrencilerin zorlu bir dönem geçirdiklerini ve çok yorulduklarını belirtti. Selçuk, "Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun." dedi.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 10:27 Son Güncelleme: 18.1.2021 10:50 ABONE OL
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması!

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı sömestr tatili açıklamasında öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti. Selçuk, "Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN TATİL PAYLAŞIMI

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.

Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.

BAKAN SELÇUK YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi!

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması!
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